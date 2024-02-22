Пара прозустрічалася декілька місяців.

Американський актор Том Круз тепер знову вільний. Він неочікувано завершив стосунки з росіянкою Ельсіною Хайровою, яка була молодша за нього на 25 років. Про це пише видання The Sun.

За словами друзів, Том нібито "охолов до дівчини", але хоче залишитися друзями з екс-коханою.

"Завершити все на поганій ноті було б неправильно, якби вони зіткнулися у ліфті, бо живуть в одному будинку", - сказали друзі.

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Подейкують, що таке рішення Круз прийняв після того, як нещодавно познайомився з дітьми Хайрової від першого шлюбу з російським олігархом. Але нібито жодних образ між Ельсіною та Крузом не залишилося.

Екс-закохані поки не коментують цю новину.

Що відомо про стосунки Тома Круза та Ельсіни Хайрової

Том Круз та Ельсіна Хайрова познайомилися в грудні минулого року під час вечірки в Мейфері. З того часу у них з'явился романтичні стосунки. Вони почали разом відвідувати світські заходи у Лондоні. Але жодного разу ніхто з них офіційно не коментував роман, а лише друзі Тома підтверджували їхнє кохання. Вони говорили, що актор налаштований на серйозні стосунки.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Марина Арістова розповіла про своє розлучення з екс-депутатом. Вони прожили разом 13 років.

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