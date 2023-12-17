Він зустрічається з дочкою екс-депутата Держдуми РФ.

Голлівудський актор Том Круз закрутив роман з 36-річною Ельсіною Хайровою. Пара неодноразово разом з'являлася на публіці, а нещодавно актор зводив дівчину на романтичне побачення.

Як повідомляє The Sun з посиланням на свого інсайдера, Том Круз робив все можливе, щоб домогтися розташування Ельсіни. Минулого тижня він і зовсім орендував цілий поверх одного з елітних ресторанів, щоб там повечеряти з дівчиною.

Також наголошується, що Круз витратив 500 фунтів (майже 24 тисячі гривень) на вечерю, що складається з лобстерів і суші.

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"Том здавався дуже закоханим і ловив кожне слово, яке говорила Ельсіна. Фізично вони здавалися дуже близькими. До них приєднався його охоронець, який втрутився, коли один із співробітників попросив Круза з ним сфотографуватися", - говорить інсайдер.

Крім того, інсайдер зазначив, що Ельсіна була одягнена в блискучу сукню і чорну шубу. Том був дуже щедрий і залишив чайові в розмірі 100 фунтів стерлінгів, перш ніж вони з Ельсіною вислизнули через бічні двері.

До слова, Хайрова вже була заміжня. Її перший чоловік - російський олігарх Дмитро Цетков. Після розлучення вони довго не могли поділити майно.

Нагадаємо, раніше Тома Круза підозрювали в романі з Шакірою. Однак ні актор, ні співачка не підтвердили свої стосунки.

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