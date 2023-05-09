Співачка і голлівудський актор з'явилися разом перед публікою.

Відома співачка Шакіра, яка пережила болісне розлучення з чоловіком-зрадником Жераром Піке, заінтригувала фанів. Вона з'явилася на публіці разом з голлівудським актором і завидним холостяком Томом Крузом.

Їх помітили разом на Гран-прі "Формули-1", яке відбулося в Майамі. Співачка і актор проводили час поруч і не соромилися камер папараці. Як повідомляє Daily Mail. Круз мав вигляд "лихого серцеїда" поруч із Шакірою.

Для походу на "Формулу-1" актор одягнув білу футболку поло і штани, а співачка обрала відверте вбрання. Вона одягла зелений топ з акцентом на декольте. Свій образ Шакіра доповнила масивними окулярами.

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На тлі цього ЗМІ заявили, що актор і співачка закрутили роман. Однак чи так це - поки що залишається загадкою. Шакіра ніяк не коментувала інформацію про можливий роман, як і сам Том Круз. Після гучного розлучення з чоловіком співачка зайнята кар'єрою, цілком можливо, що вона і актор навмисно вирушили на "Формулу-1" разом, щоб привернути увагу фанатів.

Розлучення Шакіри - що відомо

Співачка Шакіра і футболіст Жерар Піке познайомилися в 2010 році, вони не узаконювали свої стосунки. У них є двоє дітей. У 2022 році стало відомо, що Шакіра і Піке розлучаються. Незабаром з'явилася інформація про те, що співачка терпіла численні зради.

Після розставання з піке співачка випустила "пісню помсти", в якій розповіла про пережиті образи. Потім Шакіра "добила" колишнього ще одним хітом, в якому заспівала про те, що футболіст намагався до неї повернутися.

Нові пісні принесли Шакірі чимало нагород. Вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса, а також стала "Жінкою року" за версією Billboard.

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