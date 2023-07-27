Співачка вирішила знайти нове джерело заробітку в умовах повномасштабної війни.

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, що нині нічого не заробляє. Вона поскаржилася на безгрошів'я, проте зазначила, що вже знайшла роботу.

За словами Матвієнко, їй допомогла освіта, яку вона отримала у минулому. Завдяки своїм знанням співачка вирішила, що викладатиме вокал у Київському національному університеті культури та мистецтв.

"Я зараз влаштовувалась на роботу викладачем до Поплавського. Таке прийняла рішення... Він на мене чекав. Я взагалі переживаю, що буде далі в Україні, так само це пов'язано з фінансами", - зізналася Матвієнко в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Вже з 1 вересня співачка почне викладати. Проте скільки вона зароблятиме - залишається загадкою. За словами Матвієнко, вона не знає, яка у неї зарплата.

Співачка визнала, що до повномасштабної війни була задоволена своїм фінансовим становищем. Тоді вона могла заробляти на життя, проте нині такої можливості немає.

"Стабільно було 2 тисячі доларів (майже 74 тисячі гривень - УНІАН), точно було 2-3 тисячі доларів. Нині я взагалі не заробляю гроші", - пояснила Матвієнко.

Співачка також розповіла, що її обранець Арсен Мірзоян має можливість заробляти. Проте нині вона мешкає у своєї матері - відомої артистки Ніни Матвієнко.

Нова робота її не лякає. За словами зірки, вона любить дітей, їй подобається спілкуватися з молоддю. Окрім цього, Матвієнко вважає викладання в університеті новим та цікавим етапом життя.

Тоня Матвієнко - останні новини

Нагадаємо, в інтерв'ю Дьоміну Матвієнко зізналася, що забрала Мірзояна з сім'ї. За словами співачки, їй за це не соромно. Окрім цього, вона розповіла про свої комплекси. За словами Матвієнко, вона набрала зайву вагу, а тому зовсім собі не подобається.

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