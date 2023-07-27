Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, що нині нічого не заробляє. Вона поскаржилася на безгрошів'я, проте зазначила, що вже знайшла роботу.
За словами Матвієнко, їй допомогла освіта, яку вона отримала у минулому. Завдяки своїм знанням співачка вирішила, що викладатиме вокал у Київському національному університеті культури та мистецтв.
"Я зараз влаштовувалась на роботу викладачем до Поплавського. Таке прийняла рішення... Він на мене чекав. Я взагалі переживаю, що буде далі в Україні, так само це пов'язано з фінансами", - зізналася Матвієнко в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Вже з 1 вересня співачка почне викладати. Проте скільки вона зароблятиме - залишається загадкою. За словами Матвієнко, вона не знає, яка у неї зарплата.
Співачка визнала, що до повномасштабної війни була задоволена своїм фінансовим становищем. Тоді вона могла заробляти на життя, проте нині такої можливості немає.
"Стабільно було 2 тисячі доларів (майже 74 тисячі гривень - УНІАН), точно було 2-3 тисячі доларів. Нині я взагалі не заробляю гроші", - пояснила Матвієнко.
Співачка також розповіла, що її обранець Арсен Мірзоян має можливість заробляти. Проте нині вона мешкає у своєї матері - відомої артистки Ніни Матвієнко.
Нова робота її не лякає. За словами зірки, вона любить дітей, їй подобається спілкуватися з молоддю. Окрім цього, Матвієнко вважає викладання в університеті новим та цікавим етапом життя.
Тоня Матвієнко - останні новини
Нагадаємо, в інтерв'ю Дьоміну Матвієнко зізналася, що забрала Мірзояна з сім'ї. За словами співачки, їй за це не соромно. Окрім цього, вона розповіла про свої комплекси. За словами Матвієнко, вона набрала зайву вагу, а тому зовсім собі не подобається.