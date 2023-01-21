Про це сам Топольський написав Мудрій після фіналу.

Фіналістка "Холостяка-12" Саша Мудра в інтерв'ю УНІАН викрила головного героя реаліті Алекса Топольського. Виявилося, після фіналу він розповів, чому обрав Катю.

За словами Саші, вона дуже здивувалася, коли почула слова Алекса на фіналі. Проте глядачі бачили не усе, що там відбувалося.

"У мене був шок – ось моя перша реакція. В ефір не увійшло, коли він говорив усю свою промову, а потім попросив мене щось сказати. А в мене просто мову відібрало. На його обличчі я вже бачила, що щось не так. Я була впевнена, що він вибере саме мене, що наші стосунки розвиватимуться. Але ні", - пригадала дівчина.

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Також Мудра розкрила неприємну для переможниці реаліті правду. Топольський писав їй та намагався відхреститися від Каті.

"Він обрав Катю, але до неї в нього не було таких почуттів, як до мене. Після проекту він писав мені, що між нами була "хімія", а Катю він вибрав, бо вона з хорошої родини. Чи було мені боляче на фіналі? Боляче може бути тільки тоді, коли людина дійсно дорога, коли вона вже займає якесь місце у твоєму серці. Це вже не про закоханість, а глибші почуття. Я не плакала ні у день фіналу, ні після", - резюмувала Мудра.

Нагадаємо, раніше "холостяк" Топольський публічно образив Сашу Мудру, проте вона не стала мовчати та відповіла.

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