Вона каже, що свого часу їй дуже подобався Микола Тищенко.

13 січня травесті-Діві Монро виповнилося 46 років. З цього приводу вона опублікувала відео на YouTube, в якому відповіла на питання, що цікавлять шанувальників.

Так, у неї запитали, чи дійсно вона зустрічалася з нардепом Миколою Тищенком. Монро розповіла, що ще в 2000-х роках їй подобався Тищенко, який в той час був кулінаром і ресторатором.

Однак, за її словами, далі симпатії справа не зайшла.

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"Найбільш брехливі чутки - я була коханкою народного депутата. Але, на жаль, не сталося поки... Мені колись візуально подобався Микола Тищенко. Але це було в нульових", – сказала травесті-діва.

Вона додала, що шкодує про те, що довгий час відмовлялася від побачень. При цьому зараз вона готова рухатися далі.

"46! Дожилася. Як з'ясувалося, жити не страшно! Дякую всім, рухаюся далі з вашою підтримкою і вірою в мене", - зазначила Монро.

Нагадаємо, раніше Монро показала, який вигляд мала до пластики.

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