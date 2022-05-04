Кері Фукунага досі перебуває в Україні.

Американський кінорежисер Кері Фукунага з першого дня вторгнення Росії в Україну підтримує нашу країну. Він не залишився осторонь і на початку березня 2022 року приїхав в Україну, щоб допомагати постраждалим від жахів війни.

Зараз Фукунага знаходиться в Дніпрі. У своєму Instagram він показав фотографію, яка була зроблена під час вечері з командою волонтерів.

"Чудово провів вечір і повечеряв з нашою командою в Дніпрі. Спасибі за 3 години без війни", - підписав фото Фукунага.

Нагадаємо, раніше режисер фільму "007: Не час вмирати" про Джеймса Бонда Кері Фукунага побував у Харківській області і своїми очима побачив наслідки обстрілів з боку Росії. Також чоловік врятував з-під завалів собаку.

Також він назвав найогидніше, що помітив за час волонтерства в Україні.

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