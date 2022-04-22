Режисер останнього фільму Бондіани волонтерить у різних українських містах.

Режисер зі світовим ім'ям Кері Фукунага побував у багатьох гарячих точках України за майже півтора місяці волонтерства, і розповів про свої враження в інтерв'ю ТСН.

"Десь у січні-лютому я спостерігав, як росіяни накопичували війська на українських кордонах і відчував неминучість війни Путіна проти України, і мене обурювало те, що міжнародне товариство мені здавалося, робило недостатньо, щоб зупинити цю війну. Я думав, що я можу зробити як людина? І яку допомогу запропонувати?",- поділився Фукунага.

Чоловік розповів - поїхав в Україну на початку березня. Це була його перша поїздка "без мети" - він не збирався працювати над фільмом або шукати ідеї майбутніх проектів. Він знав, що потрібен в Україні, і усвідомлював, що для нього знайдеться робота, якою б вона не була.

Перші міста, куди приїхав голлівудський кінорежисер - Ірпінь та Буча. Саме Кері Фукунага був одним з перших, хто побачив реальну картину того, що відбувається там після так званого "звільнення", яке анонсували окупанти.

"Ми приїхали в Ірпінь в перший тиждень після звільнення в п'ятницю і в той же день поїхали в Бучу і побачили, що там сталося. Це катастрофа", - зазначив режисер.

Крім того, Фукунага відвідував найгарячіші точки. Після побаченого зізнався - найжахливішим і найогиднішим залишається усвідомлення того, що є люди, які заперечують війну в Україні.

"Я бачу людей, які пишуть в соцмережах, або коли я сам спілкуюся з людьми, які відмовляються вірити, що росіяни вбивають невинних цивільних людей... розумієте, як історик і як людина, яка вивчала різні війни. І війни проти цивільних - це не нове. Це траплялося і в американській історії, у нас була громадянська війна, коли загинули багато цивільних. І в Другій світовій загинули багато цивільних. Це сумні наслідки будь-якої війни. Але зараз ми говоримо про велику державу, яка вторглася в іншу і цілеспрямовано вбиває мирних жителів. Ми побачили це в Бучі та Ірпені, ми це бачили щодня в Харкові. І коли кажуть, мовляв, українці самі вбивають своїх, у мене мозок від цього вибухає", - обурився Фукунага.

Нагадаємо, раніше Фукунага врятував собаку з-під завалів на Харківщині.

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