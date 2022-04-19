Всесвітньо відомий режисер побував у місті Дергачі.

Режисер фільму "007: не час вмирати" про Джеймса Бонда Кері Фукунага побував у Харківській області і своїми очима побачив наслідки обстрілів з боку Росії. Також чоловік врятував з-під завалів собаку.

Про це повідомив глава організації WCK Хосе Андрес у своєму Twitter-акаунті.

"Мій новий найкращий друг Кері Фукунага - дивовижна людина, яка допомагає нам. За кілька тижнів він знайшов і врятував кращого друга під завалами в Дергачах, на північ від Харкова", - написав голова благодійної організації.

Повідомляється, що Фукунага був на Харківщині в ролі волонтера - протягом декількох тижнів людям, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи, доставляв харчові продукти, медикаменти та одяг.

Нагадаємо, Х'ю Джекман поговорив з хлопчиком з Одеси, який намалював Росомаху.

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