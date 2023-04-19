Андрій Данилко звернувся до своїх фанатів.

Український музикант Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, звернувся до своїх фанатів з не дуже хорошими новинами - тур по США і Канаді, який планувався на весну цього року, не відбудеться через те, що не всі учасники його команди можуть покинути Україну. Складнощі виникли через нові правила виїзду за кордон для чоловіків-артистів.

"У нас велика команда, всі з різних куточків країни, і не всі встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами. Ми не могли відправитися в тур в неповному складі, адже якість і рівень наших шоу залежить від кожного з учасників бенду", - повідомив Данилко.

Він також додав, що тур не скасовується, а переноситься на інші дати. Всі квитки, що вже розпродані, залишаються чинними.

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"Нам щиро шкода, що обставини зіграли проти нас, але скоро ми неодмінно приїдемо до вас, щоб підтримувати Україну. Всі квитки залишаються на нові дати, які оголосимо вже незабаром", - резюмував Андрій Данилко.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал через коміка Андрія Щегеля. Чоловік заявив, що отримав кілька повісток, але знайшов привід втекти з України, подавши в Мінкульт прохання надати дозвіл на виїзд нібито для творчої діяльності на підтримку України. Після цього Міністерство культури ускладнило процедуру надання дозволу на виїзд, через що постраждали чесні артисти, які займаються реальною волонтерською діяльністю.

Також УНІАН писав хто з українських зірок виступить у фіналі Євробачення-2023.

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