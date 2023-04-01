Позивачем виступить засновник центру Comedy Space, завдяки якому комік виїхав з країни.

Комік Андрій Щегель, який втік з України до Туреччини та хизувався тим, що не буде йти на війну, вже скоро може відповісти за свій вчинок у суді. Проти нього буде позиватися Сергій Чудаєв - засновник продюсерського центру Comedy Space. Саме цей центр організував для Щегеля гастролі, з яких той так і не повернувся в Україну.

"Своїми діями він підставив велику кількість колег, мене та країну загалом. У нього була конкретна мета і завдання, яке він повинен був виконати, він за них навіть не брався. Така поведінка - це егоїзм та деструктив", - розповів "24 каналу" Чудаєв.

Він зазначив, що не повірив у вибачення Щегеля. За словами Чудаєва, комік мав вигляд "наляканого кота, який отримав тапком", проте не розкаявся.

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Нині ж він буде подавати в суд на гумориста через те, що той порушив умови договору та завдав центру репутаційних збитків. Чудаєв зазначив, що після скандалу у Comedy Space почалися певні проблеми. Йдеться про погіршення комунікації з деякими артистами.

"Звернення до суду - це ініціатива у зв'язку з порушенням договору, в якому йдеться, що він має прибути на гастролі, взяти участь у подіях і повернутися після закінчення концертів в Україну. І звісно є питання ділової репутації нашої компанії", - додав Чудаєв.

Скандальна втеча Щегеля - що відомо

На початку березня комік розповів, що він отримав три повістки і втік до Туреччини. Щегель заявив, що він "втомився від війни". Окрім цього, комік хвалився тим, що "класно проводить час у комфортній психологічній обстановці".

Як виявилося, Щегель зміг втекти з України, бо отримав дозвіл на виїзд для благодійного концерту. Окрім цього, комік стверджував, що він зробив свій вибір, а ті, хто йдуть на війну, нібито самі обирають смерть.

Слова Щегеля мало кому сподобалися. Згодом він спробував вибачитися. Комік заявив, що нікого не хотів образити.

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