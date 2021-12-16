Зірка стала претенденткою на одну номінацію, але не згодна з цим.

Українську співачку Тіну Кароль номінували на Національну музичну премію YUNA-2022 лише як "Найкраща виконавиця". Однак зірка не згодна з цим.

Про це вона повідомила в Instagram-stories.

Читайте такожОголошено номінантів премії YUNA-2022Співачка впевнена, що премія YUNA-2022 недооцінила її творчих здобутків за останній рік. Кароль показала свої досягнення.

Зірка переконана, що її альбоми "Красиво" та "Двойной рай" могли б бути номіновані як "Найкращий альбом року", кліп на пісню "Скандал" - "Найкращий відеокліп", шоу "Красиво" та Atlas Weekend – "Найкраще концертне шоу", а альбом дуетів "Молода кров" - "Найкращий дует/колаборація".

"Не помітити це було неможливо! Творчість поза номінаціями", - прокоментувала Тіна.

Тіна Кароль тричі ставала "Співачкою року" за версією YUNA та отримувала премію YUNA "За особливі досягнення в музиці".

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Анна Трінчер образилася через те, що її не номінували на Національну музичну премію YUNA-2022.

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Автор: Марта Гичко