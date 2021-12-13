Співачка презентувала нові колготи та похизувалася стрункими ніжками.

Українська співачка Тіна Кароль презентувала нову спокусливу колекцію колгот та показала фігуру у латексному боді. Артистка похизувалася стрункими ніжками, у коментарях сталася "пожежа".

Фанати навіть не намагаються стриматися. Вони пишуть нецензурні компліменти під новими фото Кароль, які вона показала в Instagram.

Співачка позувала у відвертих нарядах, вона обирала спокусливі пози та не приховувала вигинів свого тіла. У коментарях шанувальники пишуть, що вони були настільки вражені красою Кароль, що не одразу навіть помітили написи на колготках.

"Нахабно зведи з розуму кожного", - написала сама співачка під "гарячими" фото.

"Тіночко, ваші ніжки зводять з розуму", "Богиня", "Гарна! Якось Тіна розкрилася в останній час, просто згусток флюїдів", "Ви виглядаєте стильно, привабливо, вам личить бути сексуальною та зніматися в цьому жанрі", "Краще б побачити вас без панчіх та боді", "Латекс вам так личить, це пожежа", - пишуть фани.

Окрім боді з латексу Кароль обрала для спокусливої фотосесії відверте боді з чорної тканини. Співачка приголомшила фанів не тільки стрункими ніжками, а ще й максимально глибоким декольте.

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Автор: Віолетта Орлова