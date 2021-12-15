Артистка вважає, що плідно працювала задля того, щоб опинитися у списку номінантів.

Українська співачка Анна Трінчер образилася через те, що її не номінували на Національну музичну премію YUNA-2022.

Про це вона розповіла в Instagram-stories.

Трінчер сподівалася потрапити до списку номінантів, адже впродовж усього року плідно працювала.

Артистка зізналася, що дуже засмутилася і не розуміє, що вона робить не так. Зірка каже, що засмучена вже другий день.

Читайте такожСкандальний наречений Анни Трінчер збільшив собі губи (фото)"Пам'ятаю, як ще декілька місяців тому я виходила на червоний хідник і пообіцяла вийти на нього наступного року як номінантка. Пам'ятаю, як це ж пообіцяла вам на сцені. Але, попри величезну працю, зроблену мною і моєю командою протягом всього року – мене немає в номінаціях", – поділилася зірка.

Читайте такожОголошено номінантів премії YUNA-2022Цьогоріч Трінчер випустила кілька треків, зокрема "Лише тебе", "По губам", "БЛА БЛА БЛА", KISS, а також записала два дуетні хіти з Jerry Heil - #ЕКСА_В_ГІВЕВЕЙ і #ПЛАКСА.

У номінацію "Найкраща виконавиця" цьогоріч потрапили alyona alyona, DOROFEEVA, Jerry Heil, NK та Тіна Кароль.

Як повідомляв УНІАН, українська блогерка Анна Трінчер розповіла в програмі ЖВЛ, що її коханий, бізнесмен і блогер Олександр Волошин покликав її заміж.

Хлопець ретельно підготувався до пропозиції руки і серця, тому влаштував їй байкшоу, а також подарував обручку від всесвітньо відомого бренду Cartier.

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Автор: Марта Гичко