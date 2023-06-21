Він заявив, що ніколи б не образив свою екс-дружину.

Український музикант Володимир Дантес нещодавно презентував нову пісню "Чуєш", в якій уважні шанувальники звернули увагу на деякі слова і подумали, що мова йде про Надю Дорофєєву.

Так, Дантес співає: "Жовтень вже пройшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам'яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони".

Шанувальники переконані, що Дантес вирішив помститися своїй колишній дружині, тому присвятив їй пісню і назвав її "мишею".

Однак сам артист поспішив спростувати ці домисли. В ефірі "Наше радіо" він сказав, що ніколи не скаже нічого поганого про Дорофєєву.

"Дуже дивно, що люди натягують такий сенс саме на цю фразу, тому що я ніколи б взагалі в житті не зміг так сказати про свою колишню, тому що я поважаю свої колишні стосунки. Якщо я так її називаю, я і себе опускаю. А я себе теж дуже сильно люблю, тому не можу цього допустити", - сказав артист.

Нагадаємо, Дантес випустив нову пісню "Чуєш". Вона про колишню дівчину, яку він уже забув. У кліпі знялися Даша Кацуріна і Олексій Дурнєв.

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