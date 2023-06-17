Фани вважають, що так співак намагається помститися Дорофеєвій.

Український співак Вова Дантес представив нову пісню "Чуєш" та кліп до неї. У ньомі він зняв свою дівчину Дашу Кацуріну.

Пісня про колишню здивувала фанів. У ній Дантес прямо говорить, що більше нічого не відчуває до своєї колишньої.

"Жовтень вже прийшов, що в тобі знайшов? Полюбив себе, проклянув тебе. В пам‘яті сидить останній твій ретвіт. Гарна ти? Облиш. Зараз ти, як миш. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони", - йдеться у пісні.

У відео знялася не тільки Кацуріна. Також у кліпі можна побачити друга Дантеса - блогера та гумориста Олексія Дурнєва, який майже усе відео "ховався" у костюмі величезного кота.

"Чуєш" - це емоція. У мене на обличчі завжди зʼявляється усмішка при перших звуках (сподіваюсь і вам стане веселіше). Відео - наче сюрреалістичний сон, де все змішалось, але головне залишилось незмінним - поруч кохання, друзі, я вдома і все добре", - розповів про кліп та пісню Дантес.

Реакція коментаторів

Шанувальники жартують, що Дантес записав "чоловічу версію" хітів Майлі Сайрус та Шакіри, які представляли свої "пісні помсти" колишнім. Коментатори пишуть:

"Цей стиль пісні - просто вау! Формат кліпу просто неперевершений! Я такого ще не бачила, аплодую"

"Оце так! Надя, мабуть, гикає"

"Дантес, ти геній! Цей кліп - шедевр"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Макс Барських переклав ще два свої хіти.

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