Примадонна постала з яскравим макіяжем з акцентом на чорні очі.

Російська зірка Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін виклали в інста-блог своєї молодшої дочки Лізи відео, на якому вони їдуть в машині і слухають пісню "Будь чи не будь".

У кадрі Примадонна постала в чорній сукні і в пальті в клітинку. А також вона одягла золотий масивний ланцюг і нанесла яскравий макіяж в стилі "смокі-айс". Крім того, зірка зробила високий хвіст, випустивши кілька пасом.

А ось її чоловік, комік Максим Галкін віддав перевагу синьому класичному костюму і блакитній сорочці. Також він не забув і про основну "родзинку" свого образу і надів окуляри.

"Будь чи не будь. 20 років потому", - підписало ролик зіркове сімейство.

"Класні", "Красива і щаслива пара", "Аллочка - красуня", "Ви - супер", - пишуть шанувальники в коментарях.

Алла Пугачова і Максим Галкін: історія стосунків

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Пугачова і Галкін познайомилися на зйомках кліпу пісні Примадонни "Будь чи не будь", які проходили 20 років тому. 23 грудня 2011 року вони офіційно одружилися. Для Пугачової це вже п'ятий шлюб. Раніше вона була одружена з цирковим артистом Миколасом Орбакасом, з кінорежисером Олександром Стефановичем, який нещодавно помер, з продюсером Євгеном Болдіним і зі співаком Філіпом Кіркоровим.

Варто відзначити, що Галкін і Пугачова виховують 8-річних двійнят від сурогатної матері - Лізу і Гаррі, які цього року пішли до другого класу. Також у Примадонни є дочка від першого шлюбу Крістіна Орбакайте.

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Автор: Діана Могилєвич