Діти Алли Борисівни пішли до другого класу.

Російський шоумен Максим Галкін опублікував у своєму інста-блозі відео, на якому видно як Алла Пугачова веде двійнят Лізу і Гаррі на шкільну лінійку.

Примадонна вибрала наряд в чорному кольорі, наверх якого накинула білий напівпрозорий кардиган. Доповнила вона такий образ чорним капелюхом і черевиками в тон.

Також Галкін зняв на відео машини батьків, які припарковані біля школи. Всі вони теж чорного кольору. Тому користувачі мережі почали жартувати, що це не шкільна лінійка, присвячена 1 вересня, а похорон авторитету.

"Судячи з авто дуже високий рівень знань", "Тачки на підбір", "По машинах схоже на похорон авторитету", "Красиво жити не заборониш", - пишуть фани в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич