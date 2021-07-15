Екс-чоловік Пугачової помер через коронавірус.

Російська зірка Алла Пугачова відреагувала на смерть свого колишнього чоловіка, режисера Олександра Стефановича.

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін розповів, що зараз переживає Примадонна.

"Якщо хтось думає, що Пугачова рада смерті Стефановича у зв'язку з тим, що тепер він більше не буде розповідати на ток-шоу подробиці їхнього особистого життя, він глибоко помиляється. Вона зараз співчуває, вона шкодує. Але вона не радіє", - зазначив він.

Також Разін додав, що артистка дуже хороша і порядна людина.

Нагадаємо, на початку липня 76-річний екс-чоловік Пугачової заразився коронавірусом. Спочатку він намагався лікувати вірус вдома, але його стан погіршувався. Після цього Стефановича в терміновому порядку госпіталізували. 13 липня режисер помер.

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Автор: Діана Могилєвич