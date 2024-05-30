Знаменитість боролася з важкою хворобою.

Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк пішла з життя в ніч проти 30 травня. Зірка популярного серіалу "Моя прекрасна няня" не змогла побороти хворобу.

Як відомо, акторка тривалий час боролася з складним захворюванням – рак. Анастасія давно не з'являлася на публіці, оскільки її стан постійно погіршувався. А місяць тому російські ЗМІ повідомили, що Заворотнюк впала в кому.

Знаменитість померла на 54-му році життя через злоякісну пухлину головного мозку. Звістку про смерть акторки повідомили на її сторінці в Instagram.

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"Неможливо усвідомити й дуже складно підібрати потрібні слова. Сьогодні вночі після тривалої та тяжкої хвороби пішла з життя наша Настя. Ми дякуємо кожному з вас, хто щиро бажав добра, молився за здоров'я та вірив. Настя завжди відчувала і дуже цінувала вашу підтримку", – йдеться в повідомленні.

Смерть зірки також підтвердила її донька Анна Заворотнюк. Вона опублікувала допис у соцмережі.

"Вчора вночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мамо, ти найкраще, що в мене було. Я дуже пишаюся тим, що я твоя донька. Я завжди буду любити і пам'ятати тебе щасливою, люблячою та неймовірною. Моя душа завжди з тобою", – вказала донька.

Що відомо про Заворотнюк

На початку своєї кар'єри Анастасія грала в театрі, однак справжню популярність їй принесла головна роль в серіалі "Моя прекрасна няня". У ситкомі жінка зіграла няню Вікторію, яка родом з Маріуполя.

Також знаменитість спробувала себе в ролі ведучої у багатьох телевізійних шоу. Ба більше, неодноразово вона була у складі журі на різних проєктах.

Про онкозахворювання Заворотнюк стало відомо у 2019 році. Тоді її госпіталізували до лікарні з діагнозом гліобластома – злоякісна пухлина мозку. Хвороба змінила акторку і тому вона почала вести самітницький спосіб життя, бо соромилася показуватися публіці. В зірки залишилося троє дітей – 28-річна Анна, 23-річний Майкл та 5-річна донька Міла.

Нагадаємо, раніше чоловік онкохворої Заворотнюк закрутив роман на стороні.

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