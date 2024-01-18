Він навіть Новий рік святкував далеко від сім'ї.

Російський фігурист Петро Чернишов закрутив новий роман, поки його дружина Анастасія Заворотнюк бореться з онкологічним захворюванням. Про це в коментарі росЗМІ повідомив блогер Антон Суворкін.

Він розповів, що Чернишов вже давно не зберігає вірність своїй дружині, а зараз їхній шлюб і зовсім тріщить по швах. Суворкін додав, що в цьому році фігурист навіть Новий рік відзначав далеко від сім'ї, зі своєю новою обраницею.

"За джерелами, чоловік і Заворотнюк перебувають на межі розлучення. У Насті складна онкологія, пухлина... Вона не показується, тому що на себе не схожа, це трагедія для Насті Заворотнюк", - говорить блогер.

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Також Суворкін зазначив, що у Петра погані стосунки зі страшими дітьми Заворотнюк від попередніх стосунків.

Крім того, блогер каже, що Чернишов чекає відходу Заворотнюк, щоб відкрито вести розгульний спосіб життя.

"І ось з'явилася теорія про те, що у нього почався роман, тому у нього дуже погані стосунки зі старшими дітьми Насті. Але також підозрюють, що Петро не був вірний спочатку... Виходить, він чекає її відходу і потім пуститься у всі тяжкі", - додав Суворкін.

Нагадаємо, який вигляд має Анастасія Заворотнюк зараз.

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