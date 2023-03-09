Принцеса Уельська поспілкувалася з військовими.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон примірила берці та одяг кольору хакі. Вона зрадила підбори та елегантні наряди не просто так. Міддлтон відвідала військовий полігон у Північній Ірландії.

На сторінці дружини принца Вільяма в Instagram вже з'явилися фото з полігону. Також стало відомо, що там тренуються українські військові. Захисники нашої країни проходять тренінги з розмінування.

Для зустрічі з військовими Міддлтон обрала штани кольору хакі, високі берці та куртку з камуфляжем. Принцеса Уельська прибрала волосся та заплела косу. На деяких фото вона позує у темно-зеленій шапці.

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"Робота Ірландської гвардії настільки різнобічна, наскільки і зразкова - від підготовки рейнджерів для боротьби з браконьєрством у Східній Африці до навчання з розмінування для Збройних сил України", - йдеться на сторінці Міддлтон в Instagram.

У коментарях українці дякують дружині принца Уільяма. Користувачі вдячні Міддлтон за те, що вона не забуває про повномасштабну війну в Україні.

Реакція коментаторів:

"Дякуємо за підтримку!"

"Щирі вітання з України, ми вам вдячні за допомогу"

"Ви надихаєте своєю красою та мудрістю".

Нагадаємо, нещодавно експерти розкрили "рецепт" стрункості Кейт Міддлтон. Вони розповіли, чим харчується дружина принца Вільяма.

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