Андрій Макаревич засудив політику Кремля і поставив росіянам питання.

Російський музикант Андрій Макаревич неодноразово засуджував політику Кремля, спрямовану проти України.

Цього разу, після визнання президентом РФ Володимиром Путіним "Л/ДНР" "незалежними", Макаревич опублікував новий пост у своєму Facebook.

"Ну що, почалося? Мої вітання. У наших людях генетично сидить підсвідома впевненість, що найголовніший - наймудріший. "Ось цар прийде - цар розсудить". Історія, правда, говорить, що так буває далеко не завжди, та хто ж її пам'ятає", - висловився про Путіна Макаревич.

Також він поставив росіянам риторичне питання: "Ті жителі України, яких зараз почнуть вбивати - це вони винні в тому, що НАТО як би "посунулося до наших кордонів?" Ось точно вони?"

Крім того, він висловив свої побоювання з приводу обстрілів в Донецьку. За його словами, він боїться, що тепер почнуть стріляти "по-справжньому".

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Сніжана Єгорова пораділа за жителів ОРДЛО і похвалила Путіна.

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