Сніжана Єгорова вважає, що "прийшов мир на землю Донбасу".

Телеведуча Сніжана Єгорова вляпалася в новий скандал через свою любов до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Вона назвала його "героєм нашого часу" після визнання "ЛДНР" в Кремлі.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Без помилкового пафосу. Герой нашого часу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, вона пораділа за жителів ОРДЛО, тому що вважає, що "прийшов мир на землю Донбасу".

"Друзі мої, прекрасні! Я знаю, що ви повірите! Сьогодні я весь день до вечора слухала апокаліпсис! Одкровення Іоанна Богослова. Потім пояснення та роздуми про нього Андрія Ткачова. А в цей час Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Бог на допомогу! Нехай прийде мир на землю Донбасу", - написала Єгорова.

Скандали Сніжани Єгорової - що відомо

У січні Сніжана Єгорова в соцмережах публічно підтримала президента РФ Володимира Путіна, який веде війну на Донбасі. Слова телеведучої викликали великий резонанс в Україні. Від неї відхрестилася навіть рідна донька Стася Ровінська.

8 лютого Єгорова знову відзначилася провокаційними заявами. Цього разу вона назвала сьогоднішнє покоління дітей "манкуртами", "яничарами" та "зрадниками", а захисників української мови та культури обізвала чортами, які "кричать за три копійки".

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