Музикант дозволив собі нагадати главі Кремля, що мова йде про гроші російських платників податків.

Відомий російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич обурився тим, що президент Росії Володимир Путін виділяє величезні кошти на навчання військових біля українського кордону і "біженців" з самопроголошених терористичних "Л/ДНР".

Музикант дозволив собі нагадати главі Кремля, що мова йде про гроші російських платників податків.

"Наш президент останні дні красиво розподіляє мільярди - на навчання, на біженців... Він не забув, що це наші гроші?"- запитав Макаревич на своїй Facebook-сторінці.

У коментарях одна з підписниць написала: "Не перший рік розподіляє. Це ви скоріше забули, що це ваші гроші розподіляють на війну, не тільки на навчання і біженців".

"Так пам'ятаю... Від цього не легше", – відповів артист.

Нагадаємо, раніше Росія і Білорусь оголосили, що вирішили продовжити свої спільні навчання "Союзна рішучість", які мали завершитися 20 лютого 2022 року. Причиною назвали "військову активність біля кордонів" і "загострення на Донбасі".

Крім того, у РФ виділили п'ять мільярдів рублів (майже 66 млн доларів) для "евакуйованих" з окупованого Донбасу.

Раніше Макаревич емоційно висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією і Україною: "і ось що я не можу зрозуміти - як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за ніс, від законів не залишилося навіть видимості - навіщо?"

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