Відомий російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич обурився тим, що президент Росії Володимир Путін виділяє величезні кошти на навчання військових біля українського кордону і "біженців" з самопроголошених терористичних "Л/ДНР".
Музикант дозволив собі нагадати главі Кремля, що мова йде про гроші російських платників податків.
"Наш президент останні дні красиво розподіляє мільярди - на навчання, на біженців... Він не забув, що це наші гроші?"- запитав Макаревич на своїй Facebook-сторінці.
У коментарях одна з підписниць написала: "Не перший рік розподіляє. Це ви скоріше забули, що це ваші гроші розподіляють на війну, не тільки на навчання і біженців".
"Так пам'ятаю... Від цього не легше", – відповів артист.
Нагадаємо, раніше Росія і Білорусь оголосили, що вирішили продовжити свої спільні навчання "Союзна рішучість", які мали завершитися 20 лютого 2022 року. Причиною назвали "військову активність біля кордонів" і "загострення на Донбасі".
Крім того, у РФ виділили п'ять мільярдів рублів (майже 66 млн доларів) для "евакуйованих" з окупованого Донбасу.
Раніше Макаревич емоційно висловився щодо ситуації, яка склалася між Росією і Україною: "і ось що я не можу зрозуміти - як ми все це терпимо? Нас посварили з усім цивілізованим світом, нас поставили на межу війни, від нашого обличчя цьому світу хамлять, нам брешуть, водять за ніс, від законів не залишилося навіть видимості - навіщо?"