Богдан Юсипчук показав пожежу на відео та прокоментував ситуацію.

Ведучий 1+1 Богдан Юсипчук, який нещодавно влаштував фейкове весілля заради піару і реклами, розповів про нічну подію, яка трапилася прямо у дворі його будинку. Практично під вікнами шоумена посеред ночі спалахнуло авто.

Про те, що трапилося Юсипчук повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Так, в ніч на 29 липня зірка каналу 1+1 почув дивний звук і вирішив подивитися у вікно. Побачене його вразило-біля будинку, де він живе, горіла машина. За словами Юсипчика, запах гару від сильно відчувався навіть у нього в квартирі.

Читайте також"Надула кульки": Лорак спантеличила фанатів збільшеними грудьми (фото)На щастя, пожежна служба швидко приїхала на місце події. Богдан Юсипчук зазначив, що рятувальники прибули "моментально". Ведучий сильно переживав про те, чи не вибухне під час пожежі авто. Його побоювання цілком зрозумілі, адже якби стався серйозний вибух, могли б спалахнути і інші машини, які стояли поруч з місцем пожежі.

Причини загоряння Юсипчук не повідомив. Вранці він продовжував публікувати рекламні ролики та рекламу.

Сам ведучий зазначав, що фейкове весілля істотно збільшило охоплення на його сторінки, чому він невимовно радий.

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Автор: Іван Бойко