Днями всю Україну облетіла новина про несподіване весілля українського телеведучого Богдана Юсипчука і фіналістки 11 сезону романтичного реаліті "Холостяк" Юлії Бельченко.
У своїх інста-сторіз "молодята" публікували відео з церемонії, а також оприлюднили кілька спільних знімків у весільних нарядах, додавши до них "сердечка". При чому інтригу вони тримали до останнього, і ніхто з шанувальників навіть не підозрював, що "закохані" збираються одружитися. І, звичайно, їх звинуватили в хайпі.
Через один день Юля і Богдан таки зізналися, що весілля було постановочним. Виявляється, вони влаштували це шоу в рамках рекламної кампанії нової локації для свят.
Також вони відзначили, що знімалися не за гроші, а просто допомагали подрузі. Юля зазначила, що хоч (урочисте) свято було і не справжнім, але вона вірить, що якщо влаштувати репетицію весілля, то можна протягом двох років реально вийти заміж.
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"Навіщо ця весільна церемонія? Як ви вже здогадалися, це відкриття нової весільної локації в Києві. Ми з Богданом погодилися взяти участь і продемонструвати яким може бути весілля на даху. До того ж я хотіла відчути себе нареченою. А Богдан - позбутися страху одруження", - написала Юля в Instagram.
"Всі знають, що у мене образ холостяка. Я реально боявся (в минулому) весіль. Мені потрібно було боротися з цим. Найкраще рішення побороти страх - зробити те, що наближається (хлопці, не такий страшний він, як його малюють, вперед)", - додав Юсипчук.
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