Опредлюднено офіційну причину госпіталізації.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон потрапила у лондонську лікарню. Жінці зробили операцію. Про це сьогодні повідомила офіційна Instagram-сторінка принца та принцеси.

У повідомленні зазначили, що відбулася планова операція на черевній порожнині. Також додали, що Кейт почувається добре.

"Операція пройшла успішно. Очікується, що Кейт залишиться у лікарні протягом десяти-чотирнадцяти днів, а потім повернеться додому і продовжить процес одуження", - йдеться у заяві.

Відео дня

Також додали, що дружина принца Вільяма не повернеться до виконання королівських обов'язків до Великодня 2024 року.

"Принцеса Уельська хоче вибачитись перед усіма зацікавленими особами за те, що вона змушена відкласти свої майбутні виходи", - написали у заяві.

Кейт попросила залишити її та дітей у спокої. Вона хоче зберегти якнайбільше нормального життя для своїх трьох дітей та не бажає зайвої надмірної уваги.

Реакція шанувальників Кейт Міддлтон

Королівські шанувальники висловили свою підтримку дружині принца Вільяма.

"Бажаю принцесі якнайшвидшого одужання"

"Посилаю всю цілющу енергію в її бік"

"Ми хвилюємося, одужуйте швидше!"

Нагадаємо, Кейт Міддлтон - дружина спадкоємця британського престолу Вільяма, принца Уельського, сина короля Сполученого Королівства Чарльза ІІІ та принцеси Діани. Їхнє весілля відбулося 29 квітня 2011 року. Через два роки Кейт народила сина Джорджа, потім у 2015-му у пари з'явилася на світ донька Шарлотта Елізабет Діана. Далі народилася третя дитина - хлопчик Луї Артур Чарльз.

Вас також можуть зацікавити новини: