Чоловік лягає в лікарню наступного тижня.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ наступного тижня лягає у лікарню. Під час планової перевірки здоров'я у нього виявили доброякісне новоутворення у передміхуровій залозі, тобто у простаті. Про це повідомляє видання ВВС.

Букінгемський палац заявив, що стан короля задовільний, але він пройде корегуючі процедури лікування. Також публічні виступи 75-річного чоловіка відкладуть на деякий час, допоки стан здоров'я повністю не відновиться. Скільки саме буде тривати реабілітація - не зазначають.

Відомо, що Чарльз ІІІ напередодні мав зустрітися з іноземними високопосадовцями та членами кабінету міністрів у Шотландії, але ці зустрічі були скасовані за медичними показаннями.

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Журналісти кажуть, що король прагнув поділитися своїм діагнозом із громадськістю, аби спонукати інших чоловіків, у яких можуть виникнути подібні симптоми, пройти медичне обстеження вчасно. За даними веб-сайту Національної служби охорони здоров'я в Англії, доброякісне збільшення простати, яке не є раковим, часто зустрічається у чоловіків віком від 50 років. Воно вважається несерйозним захворюванням, але може викликати проблеми, наприклад, труднощі при сечовипусканні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що принцеса Уельська Кейт Міддлтон потрапила до лікарні. У жінки була планова операція на черевній порожнині. В офіційній заяві наголосили, що вона повернеться до своїх королівських обов'язків не раніше Великодня.

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