Користувачі мережі припустили, що могло статися зі співачкою.

Американська співачка Кеті Перрі нещодавно дала концерт, під час якого у неї несподівано закрилося одне око і ніяк не хотіло відкриватися, поки вона кілька разів не доторкнулася до скроні.

Коли Кеті таки вдалося відкрити око, вона продовжила концерт. При цьому шанувальники поп-діви в жаху від того, що сталося. У соціальній мережі TikTok, де було опубліковано відео-доказ, шанувальники почали активно залишати коментарі.

Хтось припустив, що виною тому вакцина від коронавірусу, а хтось і зовсім почав жартувати з цього приводу.

Відео дня

Реакція мережі:

"Це лялечка, яка була у тебе в дитинстві, з оком, яке постійно закривалося"

"Антивірус вашої установки не оновлено, зверніться до адміністратора"

"Теоретики змови проведуть день з цим"

"Механічний збій. Вона навіть натиснула на цю кнопку, щоб тримати його відкритим"

"Таке буває, коли робиш щеплення від COVID-19"

Нагадаємо, раніше Кеті Перрі в ефірі шоу потрапила в курйозну ситуацію. Вона з'явилася в костюмі русалки, але через рибний хвіст не змогла всидіти на стільці і впала.

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