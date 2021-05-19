У минулі вихідні англійська королева втратила цуценя / фото REUTERS
Один з двох нових цуценят королеви Єлизавети II помер минулими вихідними.
Про це повідомляє Hello.
За інформацією видання, цуценя доргі на прізвисько Фергус королеві подарував її син принц Ендрю, коли принц Філіп лежав у лікарні на початку цього року.
"95-річна королева, очевидно, була "спустошена" сумною кончиною", - повідомляє видання. При цьому підкреслюється, що Букінгемський палац від коментарів відмовився.
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