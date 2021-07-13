Маргарита Соколова відреагувала на чутки навколо стану співачки.

Менеджер російської співачки МакЅим Маргарита Соколова спростувала чутки про те, що співачка знаходиться в критичному стані і у неї розвивається сепсис.

За словами представниці співачки, все не так погано, як про це пишуть.

"Мені дуже шкода, що сьогодні ранок почався з переполоху. Чергове впорскування отруйної інформації, який в прямому сенсі отруює життя людей негативом. Якісь вигадані подруги і нібито достовірна інфа. Давайте все ж не залишати надію і те що є показники до поліпшення стану артистки, зберігати спокій і віру! Всім здоров'я", - сказала Соколова.

МакЅим госпіталізували: що відомо

Раніше в Instagram співачка писала, що здала тест на коронавірус, він виявився негативним. Але стан виконавиці погіршувався, не падала температура, її госпіталізували і виявили ураження легень від 40%.

19 червня представник співачки розповів, що її ввели в штучну кому "для більш ефективного лікування".

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Автор: Діана Могилєвич