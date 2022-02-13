Шоумен назвав її виступ найпотужнішим у нацвідборі на Євробачення-2022.

Український шоумен Ігор Кондратюк підтримав співачку Аліну Паш після перемоги в нацвідборі на Євробачення-2022.

"Виступ Аліни Паш був найпотужнішим. І, мабуть, єдиним, який може вразити на концерті Євробачення в Турині. Така була моя думка незалежно від зашкварів Аліни. Вона талановита, безумовно, актриса, трохи не від світу цього, що, по суті, як для мене, і пояснює всі ці її зашквари. Хоча трохи спекулятивним комусь здалося. Але єдиний виступ, на якому у мене навіть через комп'ютер пішли мурашки, це був її виступ", – сказав Кондратюк в коментарі "Обозревателю".

Варто відзначити, що під "зашкаварами" Ігор Кондратюк мав на увазі відвідування Аліною окупований Крим в 2015 році.

"Я не знаю, як нацвідбір допустив Аліну, враховуючи те, що у неї були такі закшквари, які називаються протизаконним перетином кордону. Звичайно, це не робить їй честі, як і будь-якому українцю. Але, клянуся, Аліна Паш не єдина. Держава, яка є агресором, продовжує на три мільярди або більше торгувати з Україною. Тому сказати, що винні в цьому артисти – не можна, безумовно", – додав шоумен.

До слова, сама Аліна Паш в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, що не порушувала закон. Вона їздила до Криму не з концертом, а на весілля українців. Також вона додала, що не гастролює в РФ. За словами Паш, вона дає концерти тільки в Україні та Європі.

Нагадаємо, Аліна Паш представить Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення" 2022, який цього року пройде в італійському Турині.

Вас також можуть зацікавити новини: