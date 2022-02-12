Паш отримала найвищий бал від журі та глядачів у фіналі цьогорічного нацвідбору.

Аліна Паш (Alina Pash) перемогла у цьогорічному нацвідборі Євробачення 2022. Вже навесні реперка представлятиме Україну в італійському Турині.

Пісню для фіналу зірка обрала, за її ж словами, невдалу. Проте і члени журі, і глядачі зустріли черговий експеримент Паш привітно.

Джамала навіть розчулилась оригінальним виконанням конкурсної пісні, а Тіна Кароль, яка вже співпрацювала з дівчиною у інших проектах, звернула увагу кардинальну зміну стилю реперки.

У підсумку Паш отримала найвищий бал від журі та глядачів, зірвавши перемогу з рук не менш сильних суперників – Kalush та Wellboy.

Аліна Паш: що відомо про співачку

Аліна Паш (Alina Pash) – українська співачка, реперка, фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-Фактор". Була на бек-вокалі гурту "СКАЙ" і співачки Ірини Білик.

На великій сцені з 2018 року, дебютувала альбомом "Bitanga" з участю французького репера Jaw.

Широкому колу слухачів відома насамперед своїми музичними експериментами: поєднанням західного хіп-хопу з елементами поп-музики та етно-мотивами.

Співпрацювала з ТНМК, Тіною Кароль, репером Ярмаком, з останнім записала спільний трек колядки "Добрий вечір".

Аліна Паш була фавориткою фіналу нацвідбору Євробачення 2022 з самого початку. Саме їй букмекери прогнозували блискучу перемогу з-поміж усіх 8 конкурсантів.

Проте участь співачки у нацвідборі ледь не зірвалася після появи у ЗМІ інформації щодо поїздки реперки до окупованого Криму з порушенням українського законодавства. Усі звинувачення Аліна Паш відкидала.

Сама ж зірка невдовзі звинуватила суперників по конкурсу гурт Kalush у нібито плагіаті одного з її треків.

Артистка й раніше потрапляла у скандали. У вересні 2020 року фанати були розгнівані співпрацею зірки з російською компанією, коштом якої вона записала трек на пісню російського репера Богдана Тітоміра "Делай, как я".

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