Всього до фіналу нацвідбору пройшли 8 конкурсантів.

Alina Pash представить Україну у європейському конкурсі Євробачення 2022, який цього року пройде в італійському Турині.

Всього до фіналу нацвідбору пройшли 8 конкурсантів: Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY, Barleben.

Переможця нацвідбору обирають за результатами голосування глядачів і журі у співвідношенні 50% на 50%. Alina Pash та Wellboy отримали найвищі бали від членів журі та від глядачів.

Гурту Cloudless довелося виходити на сцену двічі через технічні проблеми зі звуком під час першого виступу.

Виступ Alina Pash у фіналі Нацвідбору Євробачення 2022

Виступи усіх виконавців дивіться за посиланням.

Євробачення 2022: що відомо про цьогорічний конкурс

Господарем цьогорічного Євробачення-2022 є італійське місто Турин, адже минулого року на Євробаченні-2021 переміг італійський музичний гурт Maneskin.

На арені PalaOlimpico виступатимуть учасники з 41 країни.

Півфінали відбудуться 10 і 12 травня - Україна виступить у першому, а фінал - 14 травня.

Італія приймає Євробачення втретє за його історію - раніше це було у Неаполі (1965 рік) і в Римі (1991 рік).

Минулого року на Євробаченні Україну представляв гурт "Go_A", що переміг у національному відборі 2020 року. Go_A з піснею Shum тоді посів п'яте місце у європейському пісенному конкурсі.

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