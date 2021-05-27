Співачка вийшла заміж 15 травня.

Американська співачка Аріана Гранде таємно вийшла заміж за свого хлопця Далтона Гомеса, з яким зустрічалася п'ять років.

Церемонія одруження відбулася 15 травня 2021 року. На весіллі були присутні тільки найближчі і рідні люди пари. Після того як в ЗМІ просочилася новина про цю подію, Аріана вирішила не мучити і таки зізналася, що нарешті стала законною дружиною. Також вона порадувала шанувальників знімками з весілля.

Аріана Гранде і Далтон Гомес: історія стосунків

Пара зустрічається вже п'ять років, але вперше їх помітили разом в лютому 2020 року, коли вони обідали в ресторані в Лос-Анджелес.

У травні Гранде і Гомес знялися в кліпі Stuck With U, який був створений в колаборації з Джастіном Бібером.

Наступного місяця співачка розмістила фото з коханим в обіймах у своєму Instagram.

Нещодавно Аріана в своєму Instagram оголосила про заручини.

На минулих вихідних вона офіційно вийшла заміж.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич