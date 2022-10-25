Вже є відповідне рішення суду.

У Росії пісню Оксімірона "Последний звонок" визнали "екстремістською". Як повідомляють росЗМІ, таке рішення виніс Замоскворецький суд Москви.

Представник столичної прокуратури прокоментував, що в пісні нібито містяться "ознаки публічного виправдання тероризму, пропаганда ідей тероризму".

"Знаходження інформаційного матеріалу у вільному доступі загрожує конституційному ладу", - зазначили представники правоохоронних органів.

Сам музикант на судовому засіданні був відсутній. На суді повідомили, що відправили йому повістку, проте відповідач її не отримав.

Що відомо про пісню "Последний звонок"

У 2018 році російська активістка написала в правоохоронні органи скаргу на пісню "Последний звонок". Жінка заявила, що композиція могла спровокувати напад на Керченський коледж. У відповідь на це Роскомнадзор заблокував понад 800 копій відео "Последний звонок" у соцмережах.

Відзначимо, на початку жовтня цього року репер Оксімірон отримав в Росії статус "іноагента". У країні-агресорі заявили, що артист нібито веде політичну діяльність на замовлення іншої країни.

Нагадаэмо, Оксімірон у новому кліпі послав Путіна на три літери.

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