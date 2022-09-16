Репер випустив перший антивоєнний кліп після повернення в Росію.

Російський репер Оксімірон, який раніше засудив війну в Україні, повернувся в Росію і випустив перший кліп, знятий на антивоєнну пісню "Ойда".

У новій пісні Оксімірон засуджує російську естраду, яка підтримує злочинний режим Кремля і вбивчу війну в Україні.

"Де мій дім

Де мій старий будинок

Чаклуном проклятий старий будинок

Він ходить ходуном

Під горою гикає старий гном

Старим кадиком

Нас лякає ядерним грибом", - співає Оксімірон.

Також у пісні є такі слова "Нах*й старих, що лакають кров чужих синів". Ймовірно, репер мав на увазі президента РФ Володимира Путіна, який і почав війну проти України і лякає світ можливим застосуванням ядерної зброї.

Нагадаємо, на початку російського вторгнення в Україну Оксімірон виїхав з РФ і виступав на благодійних концертів на підтримку нашої країни. Наприкінці серпня прокуратура Москви зажадала "в інтересах РФ" визнати екстремістськими пісні репера.

Крім того, ще 24 лютого у своїх соцмережах Оксімірон опублікував звернення із закликом зупинити війну.

"Я сьогодні не обмежуся словами про те, що я "за" мир і "проти" війни, тому що на словах завжди всі "за" мир і "проти" війни". Однак, це не заважає вести загарбницькі війни. Я конкретно проти тієї війни, яку прямо зараз розв'язує Росія проти народу України. Це катастрофа і злочин", - заявив репер.

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