Телеведуча 1+1 повідомила про втрату близької людини.

Українська телеведуча Алла Мазур поділилася з шанувальниками трагічною новиною - з життя пішов її батько Григорій Франкович. Про це зірка новин написала в Instagram-блозі. Вона згадала моменти, пов'язані з татом.

"Я завжди пишалася тобою. Ти навчив мене максималізму в роботі. Працював до останнього пацієнта в черзі, переживав за кожного. Як не дивно, не мама, а саме ти показав мені, як смажити картоплю. А ще ти терпляче переносив мої експерименти і "блискучі ідеї". Ти так само погодився на мою ідею і зараз, наприкінці 2022-го. Я купила нам всім святкові светри і наполягла, щоб ми зустрічали 2023 саме так: адже треба якось підняти настрій, коли тебе обстрілюють? І ось які ми красиві з тобою, в наших яскравих светрах... Я тоді ще не знала, що Новий рік разом зустрічаємо в останній раз. У нас ще було стільки планів на літо...", - висловилася телеведуча під фотографією з батьком.

Зазначимо, що у 2021 році не стало мами Алли Мазур. Зараз жінка зазначила, що батьки завжди будуть жити в її серці.

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"Коли навалилася хвороба, ти не здавався наслідкам інсульту. Я годувала тебе з ложечки і вірила, що прорвемося... Не вдалося. Ми провели тебе до мами, на небо. І все ще плачемо, перебираючи дитячі фото. Тому що залишаємося вашими дітьми. І дуже вас любимо, матусю і татусю!" - резюмувала телеведуча.

Нагадаємо, ведуча 1+1 Алла Мазур подарувала онкохворий матусі і її синові ялинку і будиночок.

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