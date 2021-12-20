Також Алла Мазур подякувала всім за порятунок Оксани, мами 4-річного Захарчика.

На свій день народження - ще восени 16 вересня, ведуча Алла Мазур у студії Сніданку з 1+1 замість подарунків, попросила всіх, хто хоче її привітати, - переказати гроші на лікування Оксані Лисенко. У жінки четверта стадія раку. Шанс на одужання Оксані дає лікувальна терапія.

Ведуча ТСН.Тиждень, яка влітку втратила свою маму, близько до серця прийняла історію Оксани, адже у жінки є маленький син, і йому дуже потрібна мама.

Завдяки небайдужим глядачам, жінці вдалося назбирати кошти на дорогі ліки, які так необхідні їй для життя. Суми вистачить фактично на рік - до серпня 2022 року.

Читайте такожПройшло кохання - зів'яли помідори: 5 українських зірок, яких покинули коханіНапередодні Святого Миколая мама Оксана приїхала до Алли Мазур з сином в гості на телеканал 1+1. Довгоочікувана зустріч відбулась з міцними обіймами і подарунками!

"Одному маленькому хлопчику ми з вами змогли допомогти зберегти найдорожчу людину на планеті - маму. Побачити цю красиву молоду жінку з синочком Захарчиком напередодні Дня святого Миколая – був найкращий подарунок для мене самої", - сказала Мазур.

Оксана подарувала Аллі квіти та цукерки. А ведуча підготувала подарунки до свята - ялинку у горщику, улюблений конструктор, що так хотів Захарчик, та дитячий будиночок, вігвам, з принтом улюблених мультгероїв - "Щенячий патруль".

"Великий сюрприз для нас влаштували! Дякуємо за це, а ще більше вдячні всім за допомогу. Без підтримки глядачів та Алли, нам було б вкрай важко зібрати гроші на ліки. Завдяки вашій підтримці я живу зі своїм сином, я просто маю звичайне життя, не прошу кожен день гроші на свої ліки, не думаю кожної хвилині де взяти ці кошти, бо сума надзвичайно важка для нас, ми самі її ніде не знайшли б. Дякую за звичайне життя", - поділилась своїми емоціями Оксана Лисенко.

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Автор: Діана Могилєвич