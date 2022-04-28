Український артист Олексій Завгородній вперше розповів про смерть свого батька. За словами Позитива, вони багато років не спілкувалися, тому про цю трагедію він дізнався не одразу.
"Я з татом не спілкувався. Папа помер. Це я перший раз кажу... Мені сказали, що він помер через здоров'я... Нам його сім'я, і діти які у нього були, ніхто нічого не сказав. Мені товариш сімейний подзвонив, тому що батьки дружили. Це він подзвонив моїй мамі і сказав, що батька вже немає", – розповів Позитив у програмі "ЖВЛ".
Також він зізнався, що більш-менш спокійно пережив цю новину, а ось його сестра дуже плакала. За його словами, вони навіть думали приїхати до батька, щоб налагодити контакт, але не встигли.
"У мене все життя пройшло без спілкування. Не було і немає у мене якоїсь образи, нічого такого... Він не один був, тому я якось не сильно переживав. Хотілося, звичайно, дуже багато розповісти", - додав Позитив.
Нагадаємо, раніше Позитив присоромив чоловіків, які намагаються виїхати за кордон.