Помер батько артиста, з яким він не спілкувався багато років.

Український артист Олексій Завгородній вперше розповів про смерть свого батька. За словами Позитива, вони багато років не спілкувалися, тому про цю трагедію він дізнався не одразу.

"Я з татом не спілкувався. Папа помер. Це я перший раз кажу... Мені сказали, що він помер через здоров'я... Нам його сім'я, і діти які у нього були, ніхто нічого не сказав. Мені товариш сімейний подзвонив, тому що батьки дружили. Це він подзвонив моїй мамі і сказав, що батька вже немає", – розповів Позитив у програмі "ЖВЛ".

Також він зізнався, що більш-менш спокійно пережив цю новину, а ось його сестра дуже плакала. За його словами, вони навіть думали приїхати до батька, щоб налагодити контакт, але не встигли.

"У мене все життя пройшло без спілкування. Не було і немає у мене якоїсь образи, нічого такого... Він не один був, тому я якось не сильно переживав. Хотілося, звичайно, дуже багато розповісти", - додав Позитив.

Нагадаємо, раніше Позитив присоромив чоловіків, які намагаються виїхати за кордон.

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