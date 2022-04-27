"Під роздачу" потрапили син і онук Софії Ротару.

Український артист Олексій Завгородній присоромив чоловіків, які під час війни намагаються виїхати за кордон. За його словами, ці чоловіки - клоуни.

"Це просто клоуни. Смішно. Родичі Софії Ротару намагалися виїхати. Є багато знайомих, які на кордоні з Молдовою, то говорили: "Є багато різних історій про ваших артистів", - сказав Позитив у програмі "По-своєму подкаст".

Він додав, що з першого дня вторгнення РФ в Україну знав, що залишиться на Батьківщині і допомагатиме тим, кому це потрібно.

"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати", - зазначив артист.

Зараз він не тільки допомагає військовим, а й виступає для українських дітей, щоб підтримати їх у такий непростий час. При цьому на даний момент він знаходиться на Західній Україні.

Нагадаємо, раніше Позитив крізь сльози розповів про допомогу дітям.

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