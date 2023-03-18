Син співачки розповів про втрату.

Син Софії Ротару повідомив про трагічну втрату. Його сім'я оплакує втрату. Про це Руслан Євдокименко розповів у своєму Instagram.

Сім'я Софії Ротару вважається дуже дружною. Єдиний син співачки разом зі своєю дружиною і двома дітьми нерідко проводить час з артисткою. До повномасштабної війни РФ проти України всі вони часто влаштовували посиденьки і ділилися теплими сімейними фото з підписниками.

Але в їхнє життя прийшло горе. Син Ротару поділився чорно-білим фото своєї тещі Людмили Білоусової. Виявилося, жінка померла 17 березня.

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"Люся, ну як же так", - написав Євдокименко, супроводивши свої слова емодзі у вигляді розбитого серця, яке символізує смуток і біль втрати.

Також він вказав дати народження і смерті тещі. Жінка народилася 30 березня 1951 року і померла 17 березня 2023 року.

Сама Софія Ротару поки що не коментувала смерть своєї свахи. Однак в коментарях під старими фото співачки вже з'явилися слова підтримки від фанатів. Віддані шанувальники знають, як важко Ротару переносити втрату близьких людей. Після смерті свого чоловіка вона так і не знайшла йому заміну і не стала заводити нові стосунки.

Нагадаємо, раніше УНІАН розповідав, якою Софія Ротару була в юності. Українка з молдовським корінням з ранніх років вражала своєю красою.

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