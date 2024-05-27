У співачки помер батько.

У родині відомої української співачки Світлани Тарабарової сталося горе. Пішов з життя батько артистки.

Сумною звісткою виконавиця поділилася у своєму Instagram. За її словами, тато Василь помер на 71-му році життя. Причину смерті Світлана не розкрила. При цьому вона натякнула, що тато хворів, тому сподівається, що йому "вже стане легше". Тарабарова повідомила, що це великий удар для її сім'ї, і додала, що їй буде дуже не вистачати близької людини.

"Тато, я люблю тебе. Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Світла пам'ять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь тобі вже легше", – поділилася співачка.

Відео дня

Прихильники знаменитості та інші зірки висловили своє співчуття та написали слова підтримки Світлані:

"Мої щирі співчуття всій родині! Світла памʼять"

"Прийміть співчуття. Світла пам'ять. Я з вами! Тримайтеся"

"Прийміть наші найщиріші слова підтримки! Царство небесне, вічний спокій"

Тарабарова подякували підписникам за теплі слова і написала: "Дякую всім за підтримку. Дуже боляче".

Як відомо, артистка родом з Херсону. Там її батько працював енергетиком на підприємстві. Світлана розповідала, що, попри технічну професію, тато був творчою людиною і завжди підтримував її вибір.

Нагадаємо, раніше Світлана Тарабарова розповіла, як мучиться від болю після пологів.

Вас також можуть зацікавити новини: