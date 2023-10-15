Вона зізналася, що їй потрібно зробити кілька операцій.

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, що після третіх пологів у неї почалися проблеми зі здоров'ям. Часом вона навіть плаче, тому що їй важко встати з ліжка.

Як розповіла артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну, їй потрібно зробити кілька операцій, бо у неї є проблеми з деякими органами, в тому числі і з хребтом.

"Це такі інтимні моменти, але жінки, які народжували третю дитину, знають, з чим стикаються. Мені потрібно буде зробити кілька операцій. Нескладних, але треба. Проблеми з деякими органами, тому що складна вагітність була. Ти постійно хвилюєшся, в стресі, і це дає наслідки. Хребет посипався", - поділилася співачка.

Вона додала, що незважаючи на біль, все одно вночі встає до маленької дочки, щоб погодувати її. Тарабарова вдячна за те, що у неї досі є молоко.

Зазначимо, Світлана Тарабарова заміжня і виховує трьох дітей. Останній раз вона стала мамою зовсім недавно.

Нагадаємо, раніше Тарабарова розповіла про роман з Дантесом. Виявляється, вони майже три роки були разом і навіть думали про одруження.

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