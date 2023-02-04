Після цього зірка вирішила жити по-новому.

Фронтвумен THE HARDKISS Юлія Саніна розповіла, що у її родині сталося горе. Співачка втратила рідну людину.

На своїй сторінці в Instagram Саніна розповіла, що в неї померла бабуся. Після болісної втрати вона вирішила жити по-новому. Саме тому вона не буде відкладати свої мрії "на потім". Зірка вирішила поїхати до Барселони. Вона давно хотіла показати батькам це місто, поки що вона взяла у подорож тільки маму.

"Цей рік розпочався для нас із різкого і неочікуваного прощання з бабусею. В ту мить я ще раз гостро відчула, що більше не буду відкладати нічого "на потім". Я завжди мріяла показати батькам Барселону, отже роблю це вже, але поки дівчачим складом. Існує тільки "зараз", - написала Саніна.

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Також співачка показала фото з подорожі. На одному з них вона позує поряд зі своєю мамою. У коментарях фанати написали, що вони співчувають зірці. Також вони зазначили, що Саніна вчинила правильно, адже нині відкладати мрії "на потім" не потрібно.

Нагадаємо, раніше про втрату рідної людини розповіла українська фехтувальниця Ольга Харлан.

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