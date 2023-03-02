Знаменитість розповіла, що пішла з життя бабуся її чоловіка.

Відома українська танцівниця Ілона Гвоздьова у своєму блозі розповіла про трагедію - пішла з життя бабуся її чоловіка. У них були теплі і близькі стосунки, тому втрату Ілона переживає дуже непросто. Детальніше про те, що трапилося вона розповіла в своєму Instagram-блозі.

Гвоздьова розповіла, що її бабусі вже давно померли, а бабуся чоловіка багато в чому стала для неї дуже близькою людиною.

"Світла Вам пам'ять. Своїх рідних бабусь я втратила вже дуже давно, і вийшовши заміж за свого чоловіка, знову знайшла близьку людину! Це була неймовірна жінка, завжди щира посмішка, скільки добра і любові було в її очах, які у неї були золоті руки і добре серце люблячої матері, бабусі і жінки. Завжди будемо пам'ятати вас. Царство Небесне. Амінь", - висловилася Гвоздьова.

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Також вона опублікувала кілька зворушливих фото, зроблених, очевидно, професійним фотографом під час недавньої зустрічі. На знімках бабуся позувала в яскравій хустці і з букетом квітів, посміхаючись на камеру.

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова розгнівала українців через те, що хоче забути війну.

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