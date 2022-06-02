Оскар Кучера негативно висловився на адресу Макса Барських.

Український артист Макс Барських завжди відкрито висловлював свою антивоєнну позицію. Більш того, він вступив до лав ЗСУ, щоб захищати Україну, і заборонив використання своєї музики в країні-агресорі. Але в Росії це викликало невдоволення.

При цьому нещодавно стало відомо про те, що його музика знову стала доступна для російської аудиторії. Тоді Барських заявив, що його команда працює над тим, щоб видалити треки з доступних для росіян сайтів. За його словами, йому не потрібні криваві рублі.

"Я думаю, весь світ вже побачив, що Росією править злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман і пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни", - сказав раніше Барських.

На це відреагував і російський телеведучий і актор Оскар Кучера. Він побажав Максу гарної охорони на концертах, на яких будуть присутні росіяни.

"Чм* Барських, який кричить два місяці, що для росіян він співати не буде, і що ми всі тут в Росії кінчені, спершу відкрив доступ до своїх пісень для Росії, а тепер вже і не проти присутності росіян у нього на концертах. Сподіваюся, до нього прийдуть на концерт, і я бажаю йому гарної охорони", - написав Кучера у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Макс Барських розповів американському виданню правду про війну в Україні.

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