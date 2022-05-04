В zoom-інтерв‘ю співак зізнався, як рятував сім’ю з Херсона, розповів про ставлення до нього українських військових, перші враження від тренувань та найбільше розчарування у житті.

Макс Барських, який з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пішов захищати Батьківщину, зараз воює ще і на інформаційному фронті. В інтерв'ю виданню Rolling Stone згадав, як рятував сім’ю з Херсона, розповів про ставлення до нього українських військових, перші враження від тренувань та найбільше розчарування у житті.

Мабуть, як і кожен українець, Макс Барських до останнього не вірив у можливість війни в Україні.

"Ми живемо в 21 столітті, і ніхто не міг подумати, що це станеться", - розповів Макс.

"Через декілька днів після 24 лютого я вирішив поговорити зі своєю російською аудиторією через соціальні мережі та поділитися всім, що відбувається. 100% правда, побачена на власні очі. На що я отримав безліч коментарів з ненавистю, повідомлень від колись улюблених шанувальників і побажань смерті мені та всій нації. І це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті, чесно кажучи", - поділився Барських.

З початком війни перше, що зробив співак - вивіз сім’ю з ще неокупованого Херсону в більш безпечне місце.

"Я вирішив зібрати всіх членів своєї родини і відправити їх за кордон. А по дорозі ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Божевілля. Це було схоже на якийсь чортів фільм. Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні - це жахливо!", - розповів артист.

Повернувшись до Києва, співак вирішив вступити до лав ЗСУ у якості резервіста і розпочати військові тренування. З приводу того, чи змінилося життя з того часу та чи відчуває до себе різницю у ставленні побратимів, Макс каже наступне: "Я не відчуваю статусу знаменитості. Я звичайний українець. Але солдати дуже підтримують. Спочатку вони зі мною фотографувалися і казали: "Добре, тож у нашій команді є всі, а люди з [музичної] індустрії зараз ідуть у військову службу. І це дуже надихає українських хлопців, - додаючи. - Це велика зміна, але знаєте що, мені подобається. І це вчить не забувати, що ти, перш за все, людина. Командир сказав мені: "Це твій вибір. Тобі не потрібно бути тут 100 відсотків часу". Але це було моє рішення".

На питання журналіста, чи навчився вже користуватися зброєю, Макс відповідає, що 70 відсотків свого часу присвячує тренуванням. І зізнається, що не певен, чи вже готовий когось убити. Але якщо потрібно буде боронити родину та свій народ - він це зробить.

Нагадаємо, Барських прокоментував фейки про його переїзд в США, які розпускає РФ.

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