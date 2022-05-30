Український артист Макс Барських раніше заборонив використовувати свої пісні на російських музичних платформах. Зараз же вони знову там з'явилися. Як так сталося - поки незрозуміло, але Макс зі своєю командою робить все можливе, щоб їх звідти видалити.
"Я думаю, весь світ вже побачив, що Росією править злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман і пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни. Але нічого страшного, моя команда вже робить все, щоб їх звідти видалити. Тому насолоджуйтеся, поки у вас є така можливість. І пам'ятайте, ваші криваві рублі мені не потрібні", - сказав Барських у своєму Instagram.
Також він звернувся до зірок російської естради і сказав, що вони зливають свою країну глибоко на дно.
"Представники російського шоу-бізнесу, замість того, щоб використовувати свій голос у правильному напрямку і рятувати свою країну від керівної влади перетворюються на зливний бачок і змивають свою батьківщину глибоко на дно за ці ж найкривавіші рублі", – додав артист.
Нагадаємо, раніше Макс Барських присвятив українську пісню "Чекай мене" всім, хто чекає коханих з війни.