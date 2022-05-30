Артист вже відреагував на появу його пісень на російських платформах.

Український артист Макс Барських раніше заборонив використовувати свої пісні на російських музичних платформах. Зараз же вони знову там з'явилися. Як так сталося - поки незрозуміло, але Макс зі своєю командою робить все можливе, щоб їх звідти видалити.

"Я думаю, весь світ вже побачив, що Росією править злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман і пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни. Але нічого страшного, моя команда вже робить все, щоб їх звідти видалити. Тому насолоджуйтеся, поки у вас є така можливість. І пам'ятайте, ваші криваві рублі мені не потрібні", - сказав Барських у своєму Instagram.

Також він звернувся до зірок російської естради і сказав, що вони зливають свою країну глибоко на дно.

"Представники російського шоу-бізнесу, замість того, щоб використовувати свій голос у правильному напрямку і рятувати свою країну від керівної влади перетворюються на зливний бачок і змивають свою батьківщину глибоко на дно за ці ж найкривавіші рублі", – додав артист.

Нагадаємо, раніше Макс Барських присвятив українську пісню "Чекай мене" всім, хто чекає коханих з війни.

Вас також можуть зацікавити новини: